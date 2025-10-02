Sumqayıtda rəsmi qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin sayı açıqlanıb
02 oktyabr, 2025
18:23
Sumqayıt şəhərində rəsmi qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin sayı açıqlanıb.
Sumqayıt şəhər Narkoloji Dispanserindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, hazırda dispanserdə ümumilikdə 5 869 nəfər narkoloji xəstə qeydiyyatdadır.
Onlardan 4 364 nəfəri narkotik istifadəçisidir. Qeyd olunan şəxslərin 102-si qadındır.
Eyni zamanda müəssisədə 1 505 nəfər alkoqolizm xəstəsi də rəsmi qeydiyyata alınıb. Onların arasında 24 qadın var.
Məlumata əsasən, narkotik istifadəçilərinin böyük əksəriyyətini 20-40 yaş arası şəxslər təşkil edir.
