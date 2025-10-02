İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Sumqayıtda rəsmi qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 02 oktyabr, 2025
    • 18:23
    Sumqayıtda rəsmi qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin sayı açıqlanıb

    Sumqayıt şəhərində rəsmi qeydiyyatda olan narkoloji xəstələrin sayı açıqlanıb.

    Sumqayıt şəhər Narkoloji Dispanserindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, hazırda dispanserdə ümumilikdə 5 869 nəfər narkoloji xəstə qeydiyyatdadır.

    Onlardan 4 364 nəfəri narkotik istifadəçisidir. Qeyd olunan şəxslərin 102-si qadındır.

    Eyni zamanda müəssisədə 1 505 nəfər alkoqolizm xəstəsi də rəsmi qeydiyyata alınıb. Onların arasında 24 qadın var.

    Məlumata əsasən, narkotik istifadəçilərinin böyük əksəriyyətini 20-40 yaş arası şəxslər təşkil edir.

    Sumqayıt narkotik alkoqolizm

    Son xəbərlər

    18:51

    Bu il əlilliyi olan daha 1600-dən çox şəxsə evlərində reabilitasiya xidmətləri göstərilib

    Sosial müdafiə
    18:49

    Kobaxidze: Azərbaycanla münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik

    Xarici siyasət
    18:48

    Sumqayıtda 16 yaşlı oğlan bıçaqlanıb, şübhəli şəxs qismində həmyaşıdı saxlanılıb

    Hadisə
    18:47
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Emmanuel Makronla görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:46

    Qazaxıstan və Türkiyə Azərbaycanda keçiriləcək TDT sammitini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46

    İsrail gəmilərinin Türkiyə limanlarına girişinə qadağa qoyulub

    Region
    18:39

    Ölkə üzrə menecer: "Dünya Bankı Azərbaycanın geotermal potensialını qiymətləndirir" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    18:35

    "Qarabağ"ın oyununa görə "Gənclik" metrostansiyasında ilin rekordu qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    18:27

    Rövşən Nəcəf dəstəyə görə FIFA prezidentinə təşəkkür edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti