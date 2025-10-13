İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Oktyabrın 8-dən bu günədək qrip əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:13
    Oktyabrın 8-dən bu günədək qrip əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

    Oktyabrın 8-dən bu günədək 741 nəfər qrip əleyhinə peyvənd olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in Tibbi xidmətlərin inkişafı departamentinin rəhbəri Yaqut Qarayeva 1 nömrəli Şəhər Poliklinikasında media nümayəndələri üçün keçirilən "Açıq qapı" günündə deyib.

    O bildirib ki, onlardan 641 nəfəri Bakı şəhərində yerləşən ilkin-səhiyyə xidməti göstərilən müəssisələrdə qrip əleyhinə peyvənd olunub:

    "Peyvənd olunmada aktivlik müşahidə edilən regionlar isə Sumqayıt, Qəbələ, İsmayıllı, Qobustan, Xaçmaz və Ağdaş rayonlarıdır".

    TƏBİB qrip vaksin
