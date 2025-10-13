TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человек
- 13 октября, 2025
- 14:35
С 8 октября по сегодняшний день от гриппа в Азербайджане вакцинированы 741 человек.
Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Департамента развития медицинских услуг TƏBİB Ягут Гараева во время "Дня открытых дверей" для представителей СМИ.
По ее словам, из общего числа вакцинированных 641 человек получил прививку в учреждениях первичной медико-санитарной помощи в Баку.
"Среди регионов, где наблюдается наибольшая активность вакцинации, - Габалинский, Исмаиллинский, Гобустанский, Хачмазский и Агдашский районы", - отметила Ягут Гараева.
