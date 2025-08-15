Haqqımızda

İlin ilk altı ayında Azərbaycanda 1510 əkiz, 63 üçəm doğulub

Sağlamlıq
15 avqust 2025 14:53
İlin ilk altı ayında Azərbaycanda 1510 əkiz, 63 üçəm doğulub

Cari ilin ilk altı ayı ərzində Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 45 616 doğulan körpə qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9,6-dan 9,0-a düşüb.

Doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının xüsusi çəkisi 53,3 faiz, qız uşaqlarının xüsusi çəkisi isə 46,7 faiz olub. Doğulan körpələrdən 1510-u əkiz, 63-ü isə üçəm olub.

