    Bu ilin 8 ayında Şəki-Zaqatala regionunda 96 müəssisədə nöqsanlar aşkarlanıb, sağlamlaşdırılma işləri aparılır

    Sağlamlıq
    • 10 sentyabr, 2025
    • 11:22
    Bu ilin 8 ayında Şəki-Zaqatala regionunda 96 müəssisədə nöqsanlar aşkarlanıb, sağlamlaşdırılma işləri aparılır

    Cari ilin 8 ayı ərzində Şəki-Zaqatala regionunda 96 ictimai iaşə müəssisəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bunlardan insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan 16 müəssisənin fəaliyyəti nöqsanlar aradan qaldırılanadək məhdudlaşdırılıb. Həmin müəssisələrdən ikisi tam sağlamlaşdırılaraq, yəni qida obyektinin qida təhlükəsizliyi tələblərinə uyğunluğu tam təmin edilərək fəaliyyəti bərpa olunub, 14-də isə müvafiq tədbirlər görülməkdədir.

    Sahibkarlıq subyekti

    Obyekt

    Fəaliyyət ünvanı

    Sağlamlaşdırma işləri

    1

    Məsimov Cəlil Feyruz oğlu

    "Sərin" kafesi

    Qəbələ rayonu, Nohurqışlaq kəndi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    2

    Məhərrəmov Rafiq Əlimurad oğlu

    "Nihat" kafesi

    Qəbələ rayonu, Tikanlı kəndi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    3

    Məmmədov Namiq Murtuz oğlu

    "Qədim Laza" kafesi

    Qəbələ rayonu, Laza kəndi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    4

    Əliyev Rahim Dadaş oğlu

    "Qəbələmiz" kafesi

    Qəbələ şəhəri,

    28 May küçəsi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    5

    Mustafayev Ramin Muxtad oğlu

    "Sülhan" kafesi

    Qəbələ şəhəri, H.Əliyev prospekti, Laza körpüsünün yaxınlığı

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    6

    Xəlilov Ruslan Mahir oğlu

    "Kübar" kafesi

    Qəbələ şəhəri, H.Əliyev prospekti

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    7

    Ukalayeva Rəisət Şəmsəddin qızı

    "Xalanın" kafesi

    Balakən şəhəri, H.Əliyev prospekti

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    8

    Səfərəliyev Seymur Kərəm oğlu

    "Seymur" kafesi

    Şəki rayonu, Baş Kəldək kəndi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    9

    Bəkirov Orxan Söhrab oğlu

    "Əsgər" kafesi

    Şəki rayonu, Cəfərabad kəndi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    10

    Güliyev Rza Cahangir oğlu

    kafe

    Şəki rayonu, Baş Şabalıd kəndi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    11

    Süleymanov Gündüz Abduləli  oğlu

    kafe

    Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    12

    Xəlilov Ceyhun Məhəmməd oğlu

    "Xan Bulağı" kafesi

    Qax rayonu, Laza kəndi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    13

    İbrahimov Fəryad Fərhad oğlu

    "Fəryad" kafesi

    Zaqatala şəhəri, Ç.Atalov küçəsi 1A

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    14

    Balacayev Eldar Yəhya oğlu

    "Elte" kafesi

    Zaqatala rayonu, Əliabad qəsəbəsi

    Sağlamlaşdırılma işləri davam edir

    15

    Zurabov Azad Feyzullah oğlu

    "Ayxan" kafesi

    Zaqatala şəhəri, M.Məmmədov küçəsi

    Tam sağlamlaşdırılaraq fəaliyyəti bərpa olunub

    16

    Məmmədov Fərhad Məhəmməd oğlu

    "Vağzal" kafesi

    Zaqatala şəhəri, V.İsmayılov

    küçəsi 40A

    Tam sağlamlaşdırılaraq fəaliyyəti bərpa olunub
