Bu ilin 10 ayında 50 aptekdə dərman vasitələrinin reseptsiz satıldığı aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 06 noyabr, 2025
- 17:13
Cari ilin 10 ayı ərzində 50 aptekə dərman vasitələrinin reseptsiz satıldığı aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzindən (AEM) məlumat verilib.
Bildirilib ki, bunlardan 8-i Bakıda, 42-i isə digər bölgələrdə fəaliyyət göstərən apteklər olub.
Dərman vasitələrinin reseptsiz satışına görə protokollar tərtib edilib.
Son xəbərlər
18:09
Video
Kəlbəcər sakini: İllərlə buranın həsrətilə yaşamışıqMultimedia
18:02
Foto
Ceyhun Bayramov NATO nümayəndə heyəti ilə görüşübXarici siyasət
18:02
Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turundan təxirə salınan matç keçirilibKomanda
18:00
Lyuk Koffi: ABŞ Azərbaycanı Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq formatına daxil etməlidirRegion
17:53
COP30 üçün Braziliyaya ezam olunan heyətin ezamiyyə xərclərinə əlavələr ödəniləcəkXarici siyasət
17:52
Foto
Azərbaycanlı jurnalistlər Ürgəncdə Damar süd zavodunda olublarMedia
17:49
Foto
Elnur Məmmədov YUNESKO Baş Konfransının 43-cü sessiyasında iştirak edibXarici siyasət
17:49
"Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Bəzi oyunçuların səviyyəsi potensialımızı tam şəkildə üzə çıxarmağa imkan vermir"Komanda
17:46