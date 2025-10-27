Bu il bölgələrdə üç mindən çox qadın süd vəzi xərçəngi ilə bağlı müayinələrə cəlb olunub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Sağlamlıq
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:41
    2025-ci il ərzində 22 region üzrə üç mindən çox qadın süd vəzi xərçəngi ilə bağlı müayinələrə cəlb olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in Korporativ əməkdaşlıq və tibbi turizm şöbəsinin rəhbəri Nigar Rüstəmli "Fərqində ol: Ümumdünya Süd Vəzi Xərçəngi ilə Mübarizə Ayı" adlı tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu il ucqar rayonlarda da müntəzəm sosial layihələr icra edilib: "Bu layihələrə autizmli uşaqlar, ahıllar da cəlb olunub".

    Xatırladaq ki, oktyabr Ümumdünya Süd Vəzi Xərçəngi ilə Mübarizə ayıdır.

