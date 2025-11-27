AQTA: Son on ayda 42 qida zəhərlənməsi hadisəsi olub
Sağlamlıq
- 27 noyabr, 2025
- 17:02
Bu ilin on ayı ərzində 384 nəfər zərərçəkənin olduğu 42 təsdiqini tapmış qida zəhərlənməsi hadisəsi qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, qida zəhərlənmələrindən çoxunun (26 hadisə - 171 zərərçəkən) məişət zəmnində baş verdiyi müəyyən edilib.
Məlumata görə, zəhərlənmələrə daha çox konservləşdirilmiş məhsulların (8 hadisə) səbəb olduğu aşkar edilib.
İctimai iaşə müəssisələrində baş verən zəhərlənmələr (13 hadisə - 198 zərərçəkən) isə daha çox dönər (6 hadisə) və digər qarışıq qidalardan (7 hadisə) olub.
Həmçinin bildirilib ki, bu dövr ərzində qida zəhərlənməsi hadisəsindən ölüm halı qeydə alınmayıb.
Son xəbərlər
18:03
Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblarRegion
17:58
Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcəkDigər ölkələr
17:55
Foto
TDT Media Forumunun ilk günü başa çatıbMedia
17:54
Putin Rusiyanın Avropaya hücum planları ilə bağlı bəyanatları yalan adlandırıbRegion
17:52
Ceyhun Bayramov "Aspen Institute Italia"da keçirilən dəyirmi masa müzakirəsində iştirak edibXarici siyasət
17:52
Foto
Göyçayda "Peşəkar dini fəaliyyət: müasir çağırışlar kontekstində" mövzusunda seminar-treninq keçirilibDin
17:51
Foto
Məcnun Məmmədov Gürcüstanın aqrar müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olubASK
17:50
Gələn həftə ABŞ nümayəndə heyəti Moskvaya səfər edəcəkRegion
17:49
Video