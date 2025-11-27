İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    AQTA: Son on ayda 42 qida zəhərlənməsi hadisəsi olub

    Sağlamlıq
    • 27 noyabr, 2025
    • 17:02
    AQTA: Son on ayda 42 qida zəhərlənməsi hadisəsi olub

    Bu ilin on ayı ərzində 384 nəfər zərərçəkənin olduğu 42 təsdiqini tapmış qida zəhərlənməsi hadisəsi qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, qida zəhərlənmələrindən çoxunun (26 hadisə - 171 zərərçəkən) məişət zəmnində baş verdiyi müəyyən edilib.

    Məlumata görə, zəhərlənmələrə daha çox konservləşdirilmiş məhsulların (8 hadisə) səbəb olduğu aşkar edilib.

    İctimai iaşə müəssisələrində baş verən zəhərlənmələr (13 hadisə - 198 zərərçəkən) isə daha çox dönər (6 hadisə) və digər qarışıq qidalardan (7 hadisə) olub.

    Həmçinin bildirilib ki, bu dövr ərzində qida zəhərlənməsi hadisəsindən ölüm halı qeydə alınmayıb.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qida zəhərlənməsi
    АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления

