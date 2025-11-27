АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления
Здоровье
- 27 ноября, 2025
- 17:36
В Азербайджане за десять месяцев текущего года зарегистрировано 42 подтвержденных случая пищевого отравления, в результате которых пострадали 384 человека.
Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
Согласно данным, большинство случаев отравления (26 инцидентов с 171 пострадавшим) произошли в бытовых условиях. При этом наиболее частой причиной отравлений стали консервированные продукты (8 случаев).
Отравления в предприятиях общественного питания составили 13 случаев с 198 пострадавшими. Из них 6 инцидентов были связаны с употреблением донера и 7 случаев - других продуктов.
Также отмечается, что за указанный период не зафиксировано ни одного летального исхода вследствие пищевого отравления.
Последние новости
18:08
ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном ЛиванеДругие страны
18:07
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute ItaliaВнешняя политика
17:46
Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войскДругие страны
17:45
ACG должна определиться с намерениями по покупке Anglo Asian до 24 декабряБизнес
17:40
Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделеВ регионе
17:37
МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в ГонконгеВнешняя политика
17:36
АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравленияЗдоровье
17:35
Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на ЕвропуВ регионе
17:30