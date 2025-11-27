АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления

В Азербайджане за десять месяцев текущего года зарегистрировано 42 подтвержденных случая пищевого отравления, в результате которых пострадали 384 человека.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно данным, большинство случаев отравления (26 инцидентов с 171 пострадавшим) произошли в бытовых условиях. При этом наиболее частой причиной отравлений стали консервированные продукты (8 случаев).

Отравления в предприятиях общественного питания составили 13 случаев с 198 пострадавшими. Из них 6 инцидентов были связаны с употреблением донера и 7 случаев - других продуктов.

Также отмечается, что за указанный период не зафиксировано ни одного летального исхода вследствие пищевого отравления.