АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления

    Здоровье
    • 27 ноября, 2025
    • 17:36
    В Азербайджане за десять месяцев текущего года зарегистрировано 42 подтвержденных случая пищевого отравления, в результате которых пострадали 384 человека.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Согласно данным, большинство случаев отравления (26 инцидентов с 171 пострадавшим) произошли в бытовых условиях. При этом наиболее частой причиной отравлений стали консервированные продукты (8 случаев).

    Отравления в предприятиях общественного питания составили 13 случаев с 198 пострадавшими. Из них 6 инцидентов были связаны с употреблением донера и 7 случаев - других продуктов.

    Также отмечается, что за указанный период не зафиксировано ни одного летального исхода вследствие пищевого отравления.

