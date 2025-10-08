İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    AQTA ötən ay İmişlidə toyda baş verən kütləvi zəhərlənmənin səbəbini açıqlayıb

    Sağlamlıq
    • 08 oktyabr, 2025
    • 17:34
    AQTA ötən ay İmişlidə toyda baş verən kütləvi zəhərlənmənin səbəbini açıqlayıb

    Ötən ay İmişli rayonunda keçirilən mərasimdə 73 nəfərin zərər çəkdiyi kütləvi zəhərlənmə hadisəsi məişət zəminində baş verib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, daxil olan bildiriş əsasında AQTA-nın Mil-Muğan regional bölməsinin əməkdaşlarının götürdüyü nümunələrin müayinəsi nəticəsində bir sıra uyğunsuzluqlar (E.Coli O157:H7 və S.aureus törədiciləri) müəyyən edilib.

    Məlumata görə, E.Coli O157:H7 insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan "Escherichia coli" bakteriyasının ştammıdır. Yoluxmadan sonra insan orqanizmində şiddətli qarın ağrısı, ishal, qusma, bəzi hallarda bədən hərarətinin qalxması və halsızlıq kimi bir sıra simptomlar müşahidə oluna bilər. Bu bakteriya ilə çirklənmiş qida məhsulları zəhərlənməyə səbəb ola bilər.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Kütləvi zəhərlənmə İmişli
    Foto
