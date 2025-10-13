Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Журналисты приняли участие в вакцинации против гриппа

    Здоровье
    • 13 октября, 2025
    • 15:01
    Представители СМИ прошли вакцинацию против гриппа.

    Как сообщает Report, процедура прошла 13 октября в рамках Дня открытых дверей, организованного в городской поликлинике №1.

    Отмечается, что 8 октября в Баку и регионах Азербайджана в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях стартовала кампания по вакцинации против гриппа.

    Вакцинация проводится на добровольной основе.

    Фото
    Jurnalistlər qrip əleyhinə vaksinasiyada iştirak edib

