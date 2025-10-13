Журналисты приняли участие в вакцинации против гриппа

Представители СМИ прошли вакцинацию против гриппа.

Как сообщает Report, процедура прошла 13 октября в рамках Дня открытых дверей, организованного в городской поликлинике №1.

Отмечается, что 8 октября в Баку и регионах Азербайджана в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях стартовала кампания по вакцинации против гриппа.

Вакцинация проводится на добровольной основе.