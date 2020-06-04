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Заявление Оперштаба в связи с единовременной выплатой в 190 манатов

Заявление в связи с единовременной выплатой в 190 манатов

© Report

Дефицита в обеспечении медицинскими масками нет.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что из зарубежных стран поступают обращения для приобретения медмасок: "Цены разные, и каждый может купить маску в соответствии со своими возможностями. Маску можно сшить даже в домашних условиях".

Р.Байрамлы отметил, что на повестке дня нет вопроса о возобновлении выдачи единовременной выплаты в размере 190 манатов: "Все рабочие места открыты, и после того, как ограничения на выходные дни будут сняты, работа возобновится".

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