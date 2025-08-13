О нас

Завотделом: Добрачное медобследование - важный шаг для здоровья будущей семьи

Завотделом: Добрачное медобследование - важный шаг для здоровья будущей семьи Добрачное медицинское обследование - важный шаг для здоровья будущей семьи.
Здоровье
13 августа 2025 г. 16:35
Завотделом: Добрачное медобследование - важный шаг для здоровья будущей семьи

Добрачное медицинское обследование - важный шаг для здоровья будущей семьи.

Как сообщает Report, данное мнение выразила завотделом Национального центра гематологии и трансфузиологии Тунзаля Ахмедова.

Она отметила, что зачастую люди являются носителями наследственных заболеваний, таких как талассемия, даже не подозревая об этом.

"Если оба супруга являются носителями одного и того же гена, существует высокая вероятность рождения детей с тяжелой формой заболевания. Этот риск еще больше возрастает в близкородственных браках, поскольку в одной семье могут быть схожие мутации генетического фона. Медицинские обследования и генетические анализы позволяют определить риск до брака и, при необходимости, спланировать здоровое поколение, проконсультировавшись с врачом".

Ахмедова отметила, что добрачное обследование - это не просто формальная процедура, а ответственный выбор в пользу здоровья родителей, будущих детей и всего общества, а также для предотвращения распространения заболеваний.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Nikahdan əvvəl tibbi müayinə gələcək ailənin sağlamlığı üçün vacibdir

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi