Завотделом: Добрачное медобследование - важный шаг для здоровья будущей семьи

Добрачное медицинское обследование - важный шаг для здоровья будущей семьи.

Как сообщает Report, данное мнение выразила завотделом Национального центра гематологии и трансфузиологии Тунзаля Ахмедова.

Она отметила, что зачастую люди являются носителями наследственных заболеваний, таких как талассемия, даже не подозревая об этом.

"Если оба супруга являются носителями одного и того же гена, существует высокая вероятность рождения детей с тяжелой формой заболевания. Этот риск еще больше возрастает в близкородственных браках, поскольку в одной семье могут быть схожие мутации генетического фона. Медицинские обследования и генетические анализы позволяют определить риск до брака и, при необходимости, спланировать здоровое поколение, проконсультировавшись с врачом".

Ахмедова отметила, что добрачное обследование - это не просто формальная процедура, а ответственный выбор в пользу здоровья родителей, будущих детей и всего общества, а также для предотвращения распространения заболеваний.