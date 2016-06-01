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    Завотделением: В Азербайджане ежегодно 80-90 больным трансплантируют почки и печень

    Фариз Бабаев: Самая большая проблема в пересадке органов заключается в получении органов

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане ежегодно 80-90 больным трансплантируют почки и печень.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделением гемодиализа Республиканской урологической клиники имени Мирмамеда Джавадзаде Фариз Бабаев на церемонии открытия 2-го международного конгресса в Баку, посвященного актуальным проблемам пересадки органов и тканей. 

    Завотделением отметил, что в настоящее время больным в Азербайджане трансплантируют органы только от их родственников и членов семьи: "Во всем мире широко используются внутренние органы, в том числе почки покойных. Международное сотрудничество позволит решить эту проблему и в Азербайджане. Начиная с 2009 года, больным в стране трансплантируют почки и печень. Свыше года в Азербайджане проводятся операции по пересадке костного мозга. Уже произведено 23 операции".

    По словам Ф.Бабаева, самая большая  проблема в пересадке органов заключается в получении органов.

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