Завотделением: В Азербайджане ежегодно 80-90 больным трансплантируют почки и печень

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане ежегодно 80-90 больным трансплантируют почки и печень.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделением гемодиализа Республиканской урологической клиники имени Мирмамеда Джавадзаде Фариз Бабаев на церемонии открытия 2-го международного конгресса в Баку, посвященного актуальным проблемам пересадки органов и тканей.

Завотделением отметил, что в настоящее время больным в Азербайджане трансплантируют органы только от их родственников и членов семьи: "Во всем мире широко используются внутренние органы, в том числе почки покойных. Международное сотрудничество позволит решить эту проблему и в Азербайджане. Начиная с 2009 года, больным в стране трансплантируют почки и печень. Свыше года в Азербайджане проводятся операции по пересадке костного мозга. Уже произведено 23 операции".

По словам Ф.Бабаева, самая большая проблема в пересадке органов заключается в получении органов.