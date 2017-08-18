Заведующий отделом: В этом году в Азербайджане 6500 человек пострадали от укусов животных

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "За 8 месяцев этого года в Азербайджане 6500 человек были укушены различными животными".

Об этом Report сообщила заведующая отделом эпидемиологии особо опасных инфекционных заболеваний Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Рита Исмайлова.

Завотделом отметила, что 90% из случаев приходится на укусы собак, 10% - других животных: "Среди зарегистрированных случаев укусов животными фактов заражения бешенством у людей не было. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа укусов животными не зарегистрирован".

Сообщив, что 99% людей проходят лечение курсом вакцинации, Р. Исмайлова отметила, что люди обращаются к врачу только тогда, когда раны очень глубокие: "Но люди не обращаются к врачам во время случаев царапанья животными. Это и есть страшное явление. Потому что даже от небольшой царапины результаты могут быть плачевными. Поэтому в таких случаях обязательно необходимо обратиться к врачу. Особенно отмечу, что царапина или любое другое действие от животного, зараженного бешенством, опасно".