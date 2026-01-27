Заур Алиев: Некоторые лекарства от гипертонии будут предоставляться за счет медстрахования

В Азербайджане некоторые лекарства от высокого давления будут предоставляться за счет медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, в 2026 году охват пакета услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) будет расширен:

"Первая из них - область травматологии. При наличии медицинских показаний предусматривается покрытие за счет обязательного медицинского страхования расходов на ревизионное протезирование, то есть замену первичного протеза на новый. Кроме того, предполагается увеличение ассортимента диагностических и хирургических вмешательств в области нейрохирургии, касающихся центральной и периферической нервной системы, современных и эффективных услуг в области офтальмологии, направленных на восстановление и защиту зрения, минимально инвазивных и высокотехнологичных медицинских услуг в области инвазивной кардиологии и кардиохирургии".

Алиев также объявил о нововведениях, касающихся покрытия амбулаторных лекарств, выписываемых по рецепту, в 2026 году:

"Основной причиной риска смерти в Азербайджане являются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому на первоначальном этапе предусматривается покрытие антигипертензивных препаратов, используемых для лечения гипертонической болезни, которая является одним из основных факторов, влияющих на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. На первоначальном этапе планируется обеспечить в общей сложности 76 лекарственных средств. Эти препараты будут представлены по различным дозировкам и комбинациям, охватывая 28 действующих веществ".