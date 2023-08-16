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Заседание министров здравоохранения стран ОТГ пройдет в Шуше

Заседание министров здравоохранения стран ОТГ пройдет в Шуше Очередное заседание министров здравоохранения стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Шуше.
Здоровье
16 августа 2023 г. 15:32
Заседание министров здравоохранения стран ОТГ пройдет в Шуше

Очередное заседание министров здравоохранения стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Шуше.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной декларации, принятой в Самарканде на заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В документе отражены такие направления сотрудничества, как разработка Правил фармакопеи тюркоязычных стран, подготовка совместного проекта Плана действий по оказанию гуманитарной и медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях, а также по борьбе с инфекционными заболеваниями. Помимо этого, предусмотрено рассмотрение возможностей совместного производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования, взаимное признание дипломов, выданных в области медицины странами ОТГ. Кроме того, Декларация поспособствует созданию общей сети в сфере оздоровительного туризма с участием государств-членов и наблюдателей ОТГ, созданию Единого медицинского информационного словаря и др.

Также в Декларацию включен ряд предложений относительно места проведения очередного заседания министров здравоохранения Организации тюркских государств. Генеральный секретарь Кубанычбек Омуралиев объявил, что согласно Самаркандской декларации, очередное заседание министров здравоохранения организации состоится в Азербайджане, в городе Шуша.

Кубанычбек Омуралиев отметил, что город Шуша объявлен Культурной столицей тюркского мира 2023 года. Генеральный директор ОТГ также выразил уверенность в том, что мероприятие, которое пройдет в Шуше, будет организовано на высоком уровне.

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Версия на английском языке ФотоNext meeting of health ministers of OTS member countries to be held in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоTDT ölkələrinin səhiyyə nazirlərinin növbəti iclası Şuşada keçiriləcək

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