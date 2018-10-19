Запрещенные к продаже БАДы выведут из обращения

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана совместно с находящимся в подчинении министерства здравоохранения ООО "Центр аналитической экспертизы" будут проводить проверки для вывода из обращения запрещенных к продаже биологически активных добавок к пище.

Как сообщает Report, в связи с этим между двумя структурами был подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали заместитель председателя Агентства продбезопасности Баларагим Гулиев и директор Центра Мурад Сулейманов.

Б.Гулиев отметил, что основная цель меморандума состоит в усилении взаимодействия при осуществлении задач и прав по направлениям деятельности, определенным законодательством, и проявлении совместных усилий в обеспечении населения безопасными и качественными продуктами питания.