Запрещен ввоз ряда продуктов из Китая в Азербайджан

Агентство продбезопасности Азербайджана ужесточило контрольные меры в связи с коронавирусом.

Как сообщили Report в АПБА, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, появившийся в последние дни в Китайской Народной Республике коронавирус 2019-nCoV распространяется в ряде стран мира.

Установлено, что первым заразившимся людям коронавирус перешел непосредственно от животных. В связи с этим ВОЗ рекомендует принимать усиленные контрольные меры в связи с ввозом в страны живой скотины, товаров животного происхождения и морепродуктов из стран, где распространено заболевание.

АПБА для предотвращения возможного проникновения инфекционных заболеваний на территорию страны решило временно наложить запрет на ввоз в страну из Китая живой скотины, продуктов животного происхождения и морепродуктов, а также диких животных для зоопарков и зоомагазинов.

В то же время с целью усиления контрольных мероприятий было обращено в Государственный таможенный комитет для принятия согласно законодательству, соответствующих мер в таможенно-пограничных пропускных пунктах в отношении прибывающих в республику из данных регионов или проезжающих оттуда транзитом транспортных средств.