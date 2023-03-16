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За последние 10 лет в Азербайджане увеличился индекс долголетия

За последние 10 лет в Азербайджане увеличился индекс долголетия В последние годы в Азербайджане стали более доступны качественные медицинские услуги. В результате показатели материнской и детской смертности в стране снизились, а ожидаемая продолжительность жизни новорожденного увеличилась.
Здоровье
16 марта 2023 г. 11:29
За последние 10 лет в Азербайджане увеличился индекс долголетия

В последние годы в Азербайджане стали более доступны качественные медицинские услуги. В результате показатели материнской и детской смертности в стране снизились, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов на церемонии открытия Международного конгресса и выставки долголетия Viva la vida.

По его словам, достигнутые успехи в медицинском секторе привели к увеличению продолжительности жизни человека за последние 10 лет: "Использование возможностей медицины необходимо для того, чтобы обеспечить для людей здоровую и продуктивную жизнь".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə nazirinin müavini: "Son on ildə Azərbaycanda uzunömürlülük artıb"

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