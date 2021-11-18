Замминистра: В странах с высоким уровнем образования вакцинам доверяют

Любая болезнь, перенесенная в детстве, чревата осложнениями в будущем. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно обследоваться и лечиться.

Любая болезнь, перенесенная в детстве, чревата осложнениями в будущем. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно обследоваться и лечиться.

Как сообщает Report, об этом во время выступления на V Общереспубликанском форуме детей Азербайджана сказал заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев.

По его словам, вакцинация во все времена проводилась для того, чтобы спасать человеческие жизни: "Благодаря прививкам, сделанным в детстве, мы смогли победить туберкулез, дифтерию и т. д. Вакцинация способствует предотвращению роста заболеваемости. В странах с высоким уровнем образования вакцинам доверяют".