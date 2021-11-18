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Замминистра: В странах с высоким уровнем образования вакцинам доверяют

Замминистра: В странах с высоким уровнем образования вакцинам доверяют Любая болезнь, перенесенная в детстве, чревата осложнениями в будущем. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно обследоваться и лечиться.
Здоровье
18 ноября 2021 г. 14:01
Замминистра: В странах с высоким уровнем образования вакцинам доверяют
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Любая болезнь, перенесенная в детстве, чревата осложнениями в будущем. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно обследоваться и лечиться.

Как сообщает Report, об этом во время выступления на V Общереспубликанском форуме детей Азербайджана сказал заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев.

По его словам, вакцинация во все времена проводилась для того, чтобы спасать человеческие жизни: "Благодаря прививкам, сделанным в детстве, мы смогли победить туберкулез, дифтерию и т. д. Вакцинация способствует предотвращению роста заболеваемости. В странах с высоким уровнем образования вакцинам доверяют".

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Версия на английском языке Deputy health minister calls on parents to vaccinate children
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə nazirinin müavini valideynləri uşaqlarını peyvəndləməyə çağırıb

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