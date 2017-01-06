Заместитель главврача: В Баку сократилось число родов на дому

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Число родов на дому в Баку в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось. В прошлом году 68 беременных родили дома, в 2015 году этот показатель составил 100 человек".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель главврача станции скорой и неотложной помощи Ирада Алиева.

По ее словам, причиной снижения общих показателей было правильное просвещение женщин: "Иногда люди говорят, что не может быть никаких проблем во время родов на дому. Однако это может быть опасным как для женщины, так и для ребенка".

И.Алиева отметила, что обычно в этих случаях в скорую помощь обращаются после завершения родов.

Заместитель главврача подчеркнула, что в скорой помощи есть необходимый родильный пакет и каждый врач сможет принять роды.