 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заместитель главврача: В Баку сократилось число родов на дому

    Ирада Алиева: В прошлом году 68 беременных родили дома, в 2015 году этот показатель составил 100 человек

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Число родов на дому в Баку в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось. В прошлом году 68 беременных родили дома, в 2015 году этот показатель составил 100 человек".

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель главврача станции скорой и неотложной помощи Ирада Алиева.

    По ее словам, причиной снижения общих показателей было правильное просвещение женщин: "Иногда люди говорят, что не может быть никаких проблем во время родов на дому. Однако это может быть опасным как для женщины, так и для ребенка".

    И.Алиева отметила, что обычно в этих случаях в скорую помощь обращаются после завершения родов. 

    Заместитель главврача подчеркнула, что в скорой помощи есть необходимый родильный пакет и каждый врач сможет принять роды.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi