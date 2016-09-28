Замдиректора: У детей, рожденных путем кесарева сечения, чаще встречаются неврологические патологии

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "У детей, рожденных путем кесарева сечения, чаще встречаются неврологические патологии".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам замдиректора Бакинского центра здоровья Джамиля Агазаде.

По ее словам, для проведения кесарева сечения необходимо наличие соответствующего указания: "У преждевременно родившихся детей могут возникнуть незначительные задержки в развитии. Однако сказать заранее о возникновении каких-то серьезных проблем невозможно".

Д.Агазаде сказала, что в последние годы количество родов путем кесарева сечения в стране сократилось: "Не только в Азербайджане, но и во всем мире принимаются шаги против рождения младенцев путем кесарева сечения. Нормальный антенатальный уход способствовал сокращению случаев кесарева сечения. В центре здоровью матери и ребенка уделяется особое внимание. Здесь ни разу не фиксировался случай материнской и детской смертности. Даже пациенты с тяжелой патологией выздоравливали и выписывались домой".