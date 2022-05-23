Заболеваемость COVID-19 растет почти в 70 странах мира

Рост заболеваемости ковидом наблюдается почти в 70 странах мира. Это происходит на фоне снижения в мире тестирования на коронавирус.

Рост заболеваемости ковидом наблюдается почти в 70 странах мира. Это происходит на фоне снижения в мире тестирования на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на открывшейся в Женеве 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения, он призвал все государства добиться охвата прививками против COVID-19 не менее 70% населения и быть готовыми вновь ввести санитарные противоковидные ограничения, чтобы остановить распространение инфекции.

"Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование", - сказал глава ВОЗ. Он обратил внимание на рост смертности от ковида в Африке, хотя в целом в мире она упала до самого низкого уровня с марта 2020 года. Как подчеркнул Гебрейесус, коронавирус "преподносил сюрпризы на каждом повороте" и все еще невозможно "предсказать его путь и его интенсивность".

Гендиректор призвал все страны добиться охвата прививками не менее 70% населения. При этом уязвимые группы - медицинские работники, люди старше 60 лет и те, кто имеет проблемы со здоровьем, должны быть вакцинированы на 100%, считает он. К настоящему времени лишь 57 государств достигли показателя в 70%, тогда как средний уровень в мире составляет 60%. "Мы призываем все страны быть готовыми повторно ввести и адаптировать меры (против распространения COVID-19) в сфере здравоохранения и социальные меры, если это необходимо", - отметил Гебрейесус. По его словам, ситуация с обеспечением вакцинами в мире улучшилась, однако "в некоторых странах наблюдается недостаточная политическая приверженность проведению вакцинации".