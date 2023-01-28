За сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 33 человека, 1 скончался

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 33 новых факта заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 33 новых факта заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 человек излечился.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперштаб, от коронавируса скончался 1 человек.

Всего в стране выявлено 827 880 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 817 562 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 237 активных больных. Всего от коронавируса скончался 10 081 человек.

За последние сутки выполнено 1 917 тестов, всего на сегодняшний день - 7 483 242.