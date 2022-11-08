В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 38 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 52 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 52 человека излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На данный момент в стране выявлено 823 577 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 354 человека излечились, в настоящее время насчитывается 266 активных больных. Всего скончалось 9 957 человек.

За последние сутки выполнено 2375 тестов, всего - 7 336 115.