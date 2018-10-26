За последние 9 месяцев в Азербайджане выявлено 497 ВИЧ-инфицированных

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ За последние 9 месяцев в Азербайджане у 497 людей обнаружена ВИЧ-инфекция.

Об этом Report сообщили в рабочей группе Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ.

По данным Центра по борьбе по СПИДом министерства здравоохранения, из них 482 (96,9%) граждане Азербайджана, 15 (3,1%) – иностранцы: "В целом, с момента первого выявления ВИЧ-инфицированного в Азербайджане в 1987 году до 1 октября 2018 года в Республиканском центре по борьбе со СПИДом зарегистрировано 7249 человек, доказанных, что они ВИЧ-инфицированные. Из них 7014 (96,8%) граждане Азербайджана, 235 (3,2%) – иностранцы. Среди инфицированных ВИЧ 5271 (72,7%) мужчины, 1978 (27,3%) - женщины".

"Среди 7249 ВИЧ-инфицированных у 3144 (43,4%) инфицирование произошло вследствие использования наркотических веществ, из них 2262 (72%) находятся на учете в диспансере. На 1 октября количество привлеченных к АРТ (антиретровирусная терапия) составило 4757 человек. Среди них у 1901 человек были İNİ. За 9 месяцев у 550 привлеченных к АРТ пациентов у 96 было İNİ.