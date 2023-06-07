За последние 5 лет в Азербайджане случаи заражения зоонозными болезнями среди людей сократились в 2,5 раза

За последние 5 лет в Азербайджане случаи заражения зоонозными болезнями среди людей сократились в 2,5 раза.

За последние 5 лет в Азербайджане случаи заражения зоонозными болезнями среди людей сократились в 2,5 раза.

Как сообщает Report, об этом было сказано на мероприятии по случаю 5-летия с начала деятельности Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что на территории страны сформирована и постепенно внедряется система идентификации и регистрации животных.

В республике количество пунктов забоя животных, отвечающих минимальным требованиям, увеличилось с 16 до 106.

За 2018-2023 годы зарегистрировано и включено в Государственный реестр 3 240 наименований ветеринарных препаратов.

С начала своей деятельности АПБА взаимно согласовала с 33 странами 88 форм ветеринарных сертификатов в области импорта и экспорта. Общая доля животных, зараженных зоонозными болезнями, снизилась с 5 % до 2,3 %. Впервые в республике 19 января текущего года в 48 сельских и лесных районах Шемахинского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского и Огузского районов, где обитают хищники, с участием специалистов соответствующих учреждений были проведены мероприятия по вакцинации посредством приманок.