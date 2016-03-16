За последние 3 года в Азербайджане примерно у 900 человек диагностирован рассеянный склероз

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В 2013-2015 гг. в рамках "Государственной программы по лечению, профилактике и борьбе с рассеянным склерозом за 2013-2015 гг." было обследовано более 1000 больных. У 845 из них был диагностирован рассеянный склероз.

Как сообщает Report, об этом заявил ассистент кафедры нервных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева Рагим Алиев в ходе выступления на круглом столе, проводимом в связи с данной болезнью.

По его словам, более 100 больных были взяты на динамичное наблюдение, у 60 больных диагноз был полностью опровергнут.

"Симптомы заболевания разнообразные. Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы. Причина возникновения рассеянного склероза точно не выяснена. На сегодняшний день наиболее общепринятым является мнение, что рассеянный склероз может возникнуть в результате взаимодействия ряда неблагоприятных внешних и внутренних факторов, генетической предрасположенности", - отметил врач.

Он также добавил, что наблюдается рост числа обратившихся больных: "Первые признаки заболевания в основном проявляются в возрасте 15-40 лет".

Р.Алиев отметил, что рассеянный склероз чаще встречается у женщин.