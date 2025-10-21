За 9 месяцев на "горячую линию" TƏBİB поступило более 110 тыс. звонков
Здоровье
- 21 октября, 2025
- 10:10
В январе-сентябре текущего года на "горячую линию" TƏBİB (815) поступило 113 610 звонков.
Как сообщили Report в пресс-службе структуры, на 110 527 обращений ответы даны сразу, 3 083 обращения приняты на разбирательство.
В основном обращения граждан связаны с обследованием и лечением, назначением инвалидности, обеспечением лекарствами, жалобами на медперсонал и медуслуги, кадровыми вопросами, выдачей медсправкок и документов.
Последние новости
10:44
Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисеВ регионе
10:36
Фото
Представители 21 страны примут участие в юбилее НАНАНаука и образование
10:30
В Новой Зеландии более 10 тыс. домов остались без света из-за штормаДругие страны
10:25
В Гяндже проходит конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществеРелигия
10:23
Мэр Гюмри арестован на два месяцаВ регионе
10:20
Цена золота снизилась под влиянием нескольких факторовФинансы
10:19
Фото
Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами в СШАНаука и образование
10:18
МВФ: Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2026 году достигнут $11,9 млрдФинансы
10:10