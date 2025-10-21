За 9 месяцев на "горячую линию" TƏBİB поступило более 110 тыс. звонков

В январе-сентябре текущего года на "горячую линию" TƏBİB (815) поступило 113 610 звонков.

Как сообщили Report в пресс-службе структуры, на 110 527 обращений ответы даны сразу, 3 083 обращения приняты на разбирательство.

В основном обращения граждан связаны с обследованием и лечением, назначением инвалидности, обеспечением лекарствами, жалобами на медперсонал и медуслуги, кадровыми вопросами, выдачей медсправкок и документов.