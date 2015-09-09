 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЮНИСЕФ: детская смертность сократилась вполовину за 25 лет

    По данным ЮНИСЕФ, ежегодно умирают около 16 тысяч детей в возрасте до пяти лет

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Детская смертность по всему миру сократилась более чем наполовину за последние 25 лет. Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в докладе детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

    Согласно прогнозам, в этом году число детских смертей впервые упадет ниже шести миллионов.

    Тем не менее глобальная цель ООН все же не была достигнута: организация рассчитывала на сокращение смертности на 2/3 за четверть века.

    Кроме того, лишь 62 из 195 стран достигли целей в этом направлении, принятых 15 лет назад, отмечает агентство Франс пресс.

    По данным ЮНИСЕФ, ежегодно умирают около 16 тысяч детей в возрасте до пяти лет. Больше всего таких смертей - в Африке южнее Сахары.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi