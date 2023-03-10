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X Глобальный Бакинский форум: Проводится панельное заседание по вопросам здравоохранения

X Глобальный Бакинский форум: Проводится панельное заседание по вопросам здравоохранения X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.
Здоровье
10 марта 2023 г. 10:14
X Глобальный Бакинский форум: Проводится панельное заседание по вопросам здравоохранения

X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви, продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось панельное заседание на тему "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении".

В заседании, модератором которого является президент Болгарии в 2012-2017 годах Розен Плевнелиев, выступают исполнительный директор Программы совместной борьбы с ВИЧ при генеральном секретаре ООН Винни Бянима, заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Наджат Мохтар, президент Черногории в 2003-2018 гг. Филип Вуянович, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, генеральный директор медицинского центра "Хадасса" Йорам Вайс.

Кроме того, на панельной встрече будут заслушаны видеообращения генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, премьер-министра Великобритании в 2007-2010 годах, специального представителя ООН по глобальному образованию; посла ВОЗ по глобальному финансированию здравоохранения Гордона Брауна.

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Версия на азербайджанском языке ФотоX Qlobal Bakı Forumu: Səhiyyə ilə bağlı panel iclası keçirilib - YENİLƏNİB

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