Выявлен новый штамм COVID-19, который может оказаться заразнее всех ныне известных

Десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса, были выявлены в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса, были выявлены в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail .

В публикации отмечается, что штамм содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу отметил, что новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше "дельты". Всплеск мутаций позволяет предположить, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ или СПИДом.

"В настоящее время за штаммом следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще", - рассказал Баллу.