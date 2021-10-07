О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ввезенный в Азербайджан из России семенной картофель оказался непригодным

Ввезенный в Азербайджан из России семенной картофель оказался непригодным Ввезенные ООО ZE-DENT в Азербайджан из России 40 тонн семенного картофеля были проверены в ходе контрольных мероприятий, проведенных инспекторами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Здоровье
7 октября 2021 г. 11:53
Ввезенный в Азербайджан из России семенной картофель оказался непригодным

Ввезенные ООО ZE-DENT в Азербайджан из России 40 тонн семенного картофеля были проверены в ходе контрольных мероприятий, проведенных инспекторами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Как сообщили Report в АПБА, взятые образцы были исследованы в лаборатории Института продовольственной безопасности.

Анализ образцов выявил наличие карантинных вредных организмов (бактерии вида Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - возбудители кольцевой гнили картофеля). Агентство признало партию семенного картофеля непригодной к посеву, было принято решение об их утилизации.

АПБА продолжает меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасности пищевой продукции, и будет пресекать любые незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Seed potatoes imported from Russia found unfit
Версия на азербайджанском языке Rusiyadan gətirilən toxumluq kartof məhsulunun yararsız olduğu aşkarlanıb

Самое важное

Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
5 октября 2021 г. 11:22
Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi