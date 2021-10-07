Ввезенный в Азербайджан из России семенной картофель оказался непригодным

Ввезенные ООО ZE-DENT в Азербайджан из России 40 тонн семенного картофеля были проверены в ходе контрольных мероприятий, проведенных инспекторами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Ввезенные ООО ZE-DENT в Азербайджан из России 40 тонн семенного картофеля были проверены в ходе контрольных мероприятий, проведенных инспекторами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Как сообщили Report в АПБА, взятые образцы были исследованы в лаборатории Института продовольственной безопасности.

Анализ образцов выявил наличие карантинных вредных организмов (бактерии вида Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - возбудители кольцевой гнили картофеля). Агентство признало партию семенного картофеля непригодной к посеву, было принято решение об их утилизации.

АПБА продолжает меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасности пищевой продукции, и будет пресекать любые незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей.