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Введены ограничения на ввоз в Азербайджан живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых стран

Введены ограничения на ввоз в Азербайджан живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых стран Введены ограничения на ввоз в Азербайджан живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых стран
Здоровье
1 мая 2025 г. 10:28
Введены ограничения на ввоз в Азербайджан живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых стран

Введены ограничения на импорт в Азербайджан живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых стран.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), Всемирная организация здоровья животных (ВОЗЖ) распространила информацию о том, что в провинции Эль-Джахра (Кувейт) зарегистрирован ящур, а в провинции Кратьэх (Камбоджа), в графстве Бонг (Либерия), в ряде провинций Вьетнама и в Поморском административном делении Польши обнаружен птичий грипп.

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний животных на территории Азербайджана, с учетом принципа зонирования согласно "Кодексу здоровья наземных животных" ВОЗЖ, введено временное ограничение на ввоз в страну мелкого рогатого скота, животной продукции и сырья, в том числе генетического материала из территорий, расположенных в радиусе 10 км от хозяйства, где выявлен ящур, а также на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции с предприятий, расположенных в радиусе 10 км от хозяйств, где выявлен птичий грипп.

В то же время в Государственный таможенный комитет Азербайджана направлено обращение для принятия соответствующих мер.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi ölkələrdən quş və quşçuluq məhsullarının Azərbaycana gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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