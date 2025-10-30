Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    30 октября, 2025
    Вугар Гурбанов: В большинстве регионов Азербайджана наблюдается нехватка врачей

    В большинстве регионов Азербайджана наблюдается нехватка врачей.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на открытии 27-й Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex 2025).

    Он отметил, что эта проблема существует не только в Азербайджане, но практически во всем мире.

    "Подготовка врачей - это длительный процесс, и поэтому эта проблема ощущается в стране, особенно в регионах. Для ее устранения реализуется проект Mentor Klinika. В рамках проекта к концу года не останется ни одной области, где существовала бы нехватка врачей какой-либо специальности", - добавил Гурбанов.

    Он также отметил, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, не было выявлено случаев незаконной медицинской деятельности.

    Лента новостей