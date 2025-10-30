Вугар Гурбанов: Проводится системная работа по устранению очередей в больницах
Здоровье
- 30 октября, 2025
- 13:25
Проводится системная работа по устранению очередей в больницах.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на 27-й Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций (Medinex 2025).
По его словам, сейчас проводятся важные реформы, направленные на устранение проблем с очередями.
Гурбанов связал увеличение очередей с ростом числа обращений: "Если раньше в государственных медицинских учреждениях в месяц регистрировалось 200-300 обращений в рамках обязательного медицинского страхования, то теперь эта цифра составляет около 2-3 тысяч".
Последние новости
13:51
Фото
Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-средыБизнес
13:47
Папуашвили: Позиция Брюсселя по санкциям является примером биполярного расстройстваВ регионе
13:45
Зеленский сообщил о массированной атаке России: более 650 дронов и 50 ракетДругие страны
13:44
В Армении продлили запрет на экспорт сырья из цветных и черных металловВ регионе
13:38
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 годуБизнес
13:36
Жительница села Венгли: Теперь новое поколение сможет расти под мирным небомВнутренняя политика
13:35
Исследователь из ДР Конго: Мир молчит о гибели людей в нашей странеВнешняя политика
13:29
Выборы в Нидерландах: ультраправые и центристы лидируют после обработки 98% бюллетенейДругие страны
13:25