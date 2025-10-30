Вугар Гурбанов: Проводится системная работа по устранению очередей в больницах

Проводится системная работа по устранению очередей в больницах.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на 27-й Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций (Medinex 2025).

По его словам, сейчас проводятся важные реформы, направленные на устранение проблем с очередями.

Гурбанов связал увеличение очередей с ростом числа обращений: "Если раньше в государственных медицинских учреждениях в месяц регистрировалось 200-300 обращений в рамках обязательного медицинского страхования, то теперь эта цифра составляет около 2-3 тысяч".