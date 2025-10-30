Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Вугар Гурбанов: Проводится системная работа по устранению очередей в больницах

    Здоровье
    • 30 октября, 2025
    • 13:25
    Вугар Гурбанов: Проводится системная работа по устранению очередей в больницах

    Проводится системная работа по устранению очередей в больницах.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на 27-й Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций (Medinex 2025).

    По его словам, сейчас проводятся важные реформы, направленные на устранение проблем с очередями.

    Гурбанов связал увеличение очередей с ростом числа обращений: "Если раньше в государственных медицинских учреждениях в месяц регистрировалось 200-300 обращений в рамках обязательного медицинского страхования, то теперь эта цифра составляет около 2-3 тысяч".

    Вугар Гурбанов TƏBİB Medinex 2025
    Vüqar Qurbanov: Xəstəxanalardakı növbə problemlərinin həlli üçün müntəzəm iş aparılır

    Последние новости

    13:51
    Фото

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-среды

    Бизнес
    13:47

    Папуашвили: Позиция Брюсселя по санкциям является примером биполярного расстройства

    В регионе
    13:45

    Зеленский сообщил о массированной атаке России: более 650 дронов и 50 ракет

    Другие страны
    13:44

    В Армении продлили запрет на экспорт сырья из цветных и черных металлов

    В регионе
    13:38

    Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном может достичь $1 млрд в 2026 году

    Бизнес
    13:36

    Жительница села Венгли: Теперь новое поколение сможет расти под мирным небом

    Внутренняя политика
    13:35

    Исследователь из ДР Конго: Мир молчит о гибели людей в нашей стране

    Внешняя политика
    13:29

    Выборы в Нидерландах: ультраправые и центристы лидируют после обработки 98% бюллетеней

    Другие страны
    13:25

    Вугар Гурбанов: Проводится системная работа по устранению очередей в больницах

    Здоровье
    Лента новостей