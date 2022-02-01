Тест для определения "омикрона" не имеет диагностического или клинического значения

Министерство Здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB распространили совместную информацию.

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в совместном сообщении говорится:

"В последние дни в официальные органы здравоохранения поступают сообщения о том, что в некоторых частных лабораториях гражданам, подающим заявки на тестирование на COVID-19, предлагается пройти два теста. Сотрудники частной лаборатории сообщают, что первый тест важен для определения того, заражен ли гражданин инфекцией COVID-19, а второй - для определения того, является ли обнаруженный вирус штаммом “омикрон”. В результате заявитель должен оплатить дополнительную проверку теста.

Методы лечения одинаковы независимо от мутаций коронавируса. Второй предлагаемый тест не имеет диагностического или клинического значения для лечения, которое будет назначено.

Симптомы нового штамма часто похожи на симптомы ОРЗ и в основном поражают верхние дыхательные пути. При появлении симптомов следует в первую очередь обратиться в поликлинику по месту жительства, к семейному врачу (участковому врачу-педиатру, участковому врачу-терапевту).

Результаты проведенных исследований еще раз показывают, что наиболее эффективным способом защиты от осложнений, которые могут вызвать новые и быстро распространяющиеся опасные варианты вируса, является вакцинация.

По этой причине органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться второй дозой или через 5 месяцев после выздоровления бустерной дозой. Напомним, что согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики “Сертификат вакцинации” лиц, у которых после 2-й дозы вакцины прошло более 6 месяцев, будет считаться недействительным с 15 февраля".