Вторая группа российских медиков прибудет в Азербайджан

ФМБА: эпидемиологический процесс в Азербайджане протекает в обычном режиме

В ближайшее время Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России направит в Азербайджан вторую группу специалистов, которые будут работать в "красной зоне" вместе с азербайджанскими врачами, помогая в борьбе с COVID-19. Как передает Report, об этом говорится в сообщении ФМБА России.

Ранее главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров и главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов посетили ряд больниц в Баку и регионах, перепрофилированных под прием коронавирусных больных. Специалисты Агентства положительно оценили работу медицинских организаций Азербайджана, отметив высокую квалификацию кадров, а также оснащение медицинских учреждений необходимым современным оборудованием.

По мнению специалистов ФМБА России,эпидемиологический процесс в Азербайджане протекает в обычном режиме.

"Российский опыт ведения коронавирусныхбольных немного больше, поскольку в России пандемия началась раньше. На текущий момент выработан комплекс мероприятий, который позволяет наиболее эффективно бороться с этим заболеванием, и поделились им с азербайджанскими медиками. У нас не было никаких принципиальных разногласий в лечении больных COVID-19. Мы лишь немного подкорректировали узкопрофессиональные вопросы назначения лекарственных препаратов", – заявил главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

Отмечается, что российских медиков также заинтересовали некоторые методики, которые используют азербайджанские специалисты.