О нас
Report Georgia

Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор

Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор Севда Насибова является супругой сына покойного ашуга Адалята
Здоровье
138
5 августа 2020 г. 14:35
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор

Врачу Севде Насибовой, посетовавшей на условия, созданные в здании, временно отведенном в Газахе сотрудникам Станции скорой медицинской помощи в целях борьбы с коронавирусом, вынесен строгий выговор.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Сообщается, что врачу С.Насибовой вынесен строгий выговор за распространение посредством видеосъемки недостоверной информации, сеющей смуту среди населения и наводящей тень на проводимую работу в стране.

С.Насибова является супругой сына покойного ашуга Адалята (Адалята Насибова).

В видео, распространенном посредством социальных сетей, С.Насибова жалуется на условия, созданные для врачей в здании, временно отведенном для борьбы с коронавирусом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Koronavirusla mübarizəyə cəlb olunan həkimə şiddətli töhmət verilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02

Последние новости

15:42
Назначен новый заместитель председателя АПБА Здоровье
15:31
Проект изменений в бюджет Фонда от страхования от безработицы принят в I чтении Милли Меджлис
15:30
Перенесен мемориал жертвам Ходжалинского геноцида в Гааге Внешняя политика
15:27
В США выявили свыше 57 тыс. новых случаев коронавируса за сутки Другие страны
15:23
27 сотрудников прокуратуры впервые назначены на должность прокурора Внутренняя политика
15:15
ФотоЗаведено уголовное дело на покинувших место жительства больных COVID-19 Происшествия
15:09
Прогноз погоды на завтра Экология
14:35
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор Здоровье
14:22
Грузия приняла первых иностранных туристов В регионе
13:58
Японские ученые работают над вакциной от COVID-19 при помощи шелковичных червей Это интересно
13:39
В Баку открылись пляжи Экология
13:37
Губернатор оценил ущерб от взрыва в Бейруте до 5 млрд долларов Другие страны
13:33
Карбамид не взрывоопасен Энергетика
13:11
​​​​​​​Самир Шарифов: Используются оставшиеся с прошлых лет резервы Финансы
13:10
Ведется работа над барельефом полковника Ильгара Мирзоева Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента