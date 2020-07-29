В Газахе сотрудники скорой помощи оказались в трудной ситуации

Здание, где временно размещена станция скорой помощи Газаха, находится в плачевном состоянии

Здание, где временно размещена станция скорой помощи Газаха, находится в плачевном состоянии.

Как передает Report, один из врачей станции разместил видео об этом в социальных сетях.

На видео один из работающих на станции врачей рассказывает о плохом состоянии здания, отведенного для работы.

В настоящее время служебное здание станции скорой медицинской помощи Газахского района расположено во взятой на карантин Газахской центральной районной больнице. По понятным причинам персонал станции был перемещен в лечебно-диагностический центр района. Однако спустя некоторое время по неясным станция скорой помощи была размещена в здании отдела бухгалтерии Газахской детской больницы. Там, как видно на видео, удручающая ситуация.

На записи видно, что в здании проводятся небольшие ремонтные работы, но медработники выразили недовольство состоянием здания. По их словам, из паркета даже вылезают змеи.