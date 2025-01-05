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Врачи в Китае встревожены из-за вспышки нового метапневмовируса

Врачи в Китае встревожены из-за вспышки нового метапневмовируса В Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV), которая привела к переполнению больниц.
Здоровье
5 января 2025 г. 07:42
Врачи в Китае встревожены из-за вспышки нового метапневмовируса

В Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV), которая привела к переполнению больниц.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Издание утверждает, что заболевание уже создало значительную нагрузку на местную систему здравоохранения. Патоген вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие.

"В настоящее время Китай находится в состоянии повышенной готовности, поскольку по всей стране появляются сообщения о новом вирусе, отражающем COVID-19 с симптомами, похожими на грипп", — говорится в публикации.

Daily Mail отмечает, что в больницы привозят заболевших с ознобом, кашлем, болью в горле, а также слабостью и головокружением. Одновременно в Китае циркулируют другие респираторные вирусы, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус.

В связи с этим медицинские эксперты призывают власти и жителей соблюдать меры личной предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы снизить риск заражения.

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Версия на азербайджанском языке Çində həkimlər yeni metapnevmovirus alovlanmasından narahatdırlar

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