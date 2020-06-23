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Врач: В состоянии здоровья Бахрама Багирзаде нет значимых изменений

Врач: В состоянии здоровья Бахрама Багирзаде нет значимых изменений

Бахрам Багирзаде

"В состоянии здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде нет сколь-либо значимых изменений".

Об этом Report сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебному делу Бахтияр Мусаев.

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.

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