Врач: Рост числа случаев заражения представляет угрозу как для государства, так и для населения

"Рост числа заражений в Азербайджане сегодня представляет угрозу как для государства, населения, так и для работников здравоохранения, поскольку это означает нагрузку на медучреждения и задержки в принятии превентивных мер. Поэтому каждый должен присоедин

"Рост числа заражений в Азербайджане сегодня представляет угрозу как для государства, населения, так и для работников здравоохранения, поскольку это означает нагрузку на медучреждения и задержки в принятии превентивных мер. Поэтому каждый должен присоединиться к процессу массовой вакцинации".

Об этом Report сообщила врач отделения пульмонологии и аллергологии Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, терапевт-пульмонолог Гюнель Садыгова.

Специалист отмечает резкий рост числа случаев заражения и смертности от коронавируса в стране: "В то время как две недели назад показатель ежесуточного заражения составлял 272 человека, сегодня он превышает 1000. Пренебрежение и несоблюдение мер безопасности среди людей способствуют этому росту.

Люди считают, что ограничения отсутствуют из-за снижения уровня угрозы от коронавируса. Люди целуются при встрече. Важно помнить, что пандемия еще не закончилась, и вирус продолжает распространяться. Для нас серьезным сигналом должно стать не только стремительное распространение нового штамма "дельта" в соседних странах, но и его наличие в нашей стране. Потому что скорость распространения этого штамма довольно высока".

Г. Садыгова рассказала, что из-за летнего сезона граждане заражаются новым штаммом во время путешествий: "По этой причине наши граждане должны уделять особое внимание защитным мерам во время путешествий".

"Наши наблюдения дают основание утверждать, что 90-95% пациентов с коронавирусом, проходящих сегодня лечение в реанимационных отделениях, - это именно невакцинированные граждане. Хотя вакцина не предотвращает заражение, она значительно снижает риск осложнений и смерти пациента. Если мы ускорим массовую вакцинацию, мы справимся с вирусом без введения ограничений", - сказал врач.

На сегодняшний день в стране насчитывается 11 737 активных пациентов с коронавирусом. В общей сложности в Азербайджане 351 825 человек заразились COVID-19, выздоровели 33 025. Всего от болезни скончались 5 063 человек.