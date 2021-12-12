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Врач рассказала, какие препараты могут привести к инсульту после COVID-19

Врач рассказала, какие препараты могут привести к инсульту после COVID-19 Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесенного COVID-19 может привести к инсультам.
Здоровье
12 декабря 2021 г. 19:16
Врач рассказала, какие препараты могут привести к инсульту после COVID-19

Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесенного COVID-19 может привести к инсультам.

Как передает Report, об этом заявила в беседе с ura.ru иммунолог Ирина Ярцева.

"Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения, а врач ему назначил лекарства по показаниям", - сказала она.

По словам медика, среди пациентов "творится такое мракобесие".

"Все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов", - добавила Ярцева.

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