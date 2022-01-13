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Врач о последствиях геомагнитной бури

Врач о последствиях геомагнитной бури Врач-терапевт Нахид Магеррамов предупредил о последствиях геомагнитной бури.
Здоровье
13 января 2022 г. 18:00
Врач о последствиях геомагнитной бури

Врач-терапевт Нахид Магеррамов предупредил о последствиях геомагнитной бури.

В разговоре с Report врач сказал, что геомагнитная буря может привести даже к летальному исходу.

По его словам, геомагнитная буря может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей и людей, страдающих каким-либо заболеванием: "Даже у хорошо чувствующих себя людей при геомагнитной буре может возникнуть дискомфорт. Чаще это связано с нервной системой".

Н.Магеррамов отметил, что последствия геомагнитной бури чаще проявляются у лиц старше 60 лет и метеочувствительных людей. Врач обратился к лицам, перенесшим инфаркт, инсульт и страдающим от артериального давления, рекомендуя не находиться на открытом воздухе при магнитной буре.

"При таких условиях выше вероятность инфаркта и инсульта и даже может привести к смерти", - отметил он.

По сообщению Шамахинской астрофизической обсерватории, 15 января в стране ожидается магнитная буря.

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Версия на азербайджанском языке Həkim geomaqnit qasırğasının fəsadları ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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