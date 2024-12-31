Эксперт Минздрава: Ситуация с корью находится под контролем

Низкие показатели заболеваемости корью в холодные месяцы свидетельствуют о том, что ситуация взята под контроль.

Низкие показатели заболеваемости корью в холодные месяцы свидетельствуют о том, что ситуация взята под контроль.

Об этом в интервью Report сообщил эксперт-специалист Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, по сравнению с прошлым годом случаи заражения корью резко сократились.

"После учащения случаев год назад мы привлекли к вакцинации непривитых детей. Затем в страну были завезены вакцины для взрослых. В результате сегодня мы наблюдаем резкое снижение числа заражений", - скзал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.