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Эксперт Минздрава: Ситуация с корью находится под контролем

Эксперт Минздрава: Ситуация с корью находится под контролем Низкие показатели заболеваемости корью в холодные месяцы свидетельствуют о том, что ситуация взята под контроль.
Здоровье
31 декабря 2024 г. 16:00
Эксперт Минздрава: Ситуация с корью находится под контролем

Низкие показатели заболеваемости корью в холодные месяцы свидетельствуют о том, что ситуация взята под контроль.

Об этом в интервью Report сообщил эксперт-специалист Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, по сравнению с прошлым годом случаи заражения корью резко сократились.

"После учащения случаев год назад мы привлекли к вакцинации непривитых детей. Затем в страну были завезены вакцины для взрослых. В результате сегодня мы наблюдаем резкое снижение числа заражений", - скзал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Health Ministry expert: Measles situation is under control
Версия на азербайджанском языке Həkim-infeksionist: Qızılca infeksiyasının yoluxma göstəricisi nəzarətdədir

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