Врач, ампутировавший здоровую ногу больной: Обе ноги подлежали ампутации - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Врач-хирург Центра ангиологии и микрохирургии Валех Керимов, ампутировавший у больной сахарным диабетом правую здоровую ногу вместо гангренизированной левой ноги, прокомментировал претензии в его отношении.

В заявлении Report врач подтвердил этот факт и признался в совершении ошибки: "Состояние больной было очень тяжелым. В обеих ногах на фоне ишемии развилась гангрена. В одной ноге процесс было более глубоким, то есть некроза было больше. В другой ноге процесс находился на начальной стадии. Обе конечности подлежали ампутации. Надо было ампутировать левую ногу, а я ампутировал правую ногу. Я объяснил ее детям. Из-за механической ошибки произошло подобное событие. Все равно через 2-3 месяца надо было ампутировать и вторую ногу. Я сказал ее детям, что самое главное, их мать жива. У меня были больные, которым ампутировали обе ноги в течение одной недели. Еще раз подчеркиваю, все равно надо было ампутировать обе ноги. Это было вопросом времени".

В.Керимов сообщил, что его вызвали в Ясамальское районное управление полиции.

"В настоящее время я не на работе, не могу и близко подойти к центру (имеется в виду больница - Report). Родные больной напали на меня, один из них ударил меня. Один из сыновей больной культурный и понял меня. Они знали, что обе ноги должны быть ампутированы, в противном случае ей оставалось жить 3-4 дня", - добавил хирург.