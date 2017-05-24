Мингячевир. 24 мая. REPORT.AZ/ Впервые в Мингячевире провели закрытую хирургическую операцию по удалению желчного пузыря.

Как сообщает ширванское бюро Report, впредь жителям Мингячевира и окрестных регионов не придется обращаться к специалистам из других городов для лапароскопии желчного пузыря.

Больница оснащена всем необходимым для этого современным медицинским оборудованием. Специалисты также прошли практические курсы усовершенствования.

Проведенная сегодня впервые лапароскопическая операция прошла успешно. Была прооперирована 40-летняя жительница Мингячевира. Состояние больной нормальное. Операцию провел опытный хирург Ильхам Думанов. Завтра аналогичная операция ждет еще двух пациентов.

В Мингячевирской городской центральной больнице заявили, что в ближайшем будущем в медицинском учреждении планируется внедрить ряд других медицинских новшеств.