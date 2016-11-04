Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане плоду в утробе матери сделали переливание крови.

Об этом Report сообщили из Учебной хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета.

Как заявил заведующий гинекологическим отделением клиники Тураб Джанбахышов, пациентка обратилась к ним неделю назад: "Во время проведенного до этого УЗИ женщине сказали, что в брюшной полости плода накопилась жидкость. Жидкость просочилась также в кожу и подкожные ткани. Обычно данный процесс возникает в результате несовместимости крови, резус-конфликта и от виральных проблем. Кроме того, анализы показали наличие вирусов и вирусных антител".

По словам специалиста, те же симптомы были выявлены и ими: "Мы взяли анализы, результаты которых оказались отрицательными. Единственной проблемой была несовместимость крови. Выявить несовместимость группы крови в утробе матери бывает очень сложно. Несмотря на это, ответы на анализы были положительными. Во время обследования ребенку поставили диагноз тяжелой формы анемии. Единственным выходом было переливание крови плоду. Был произведен общий подсчет веса плода, срока беременности и пр., и процесс был успешно осуществлен. Сейчас состояние плода нормальное".